Под ударом баллистики: в Днепре прогремели мощные взрывы, подробности (фото)

Взрывы слышали в разных уголках города

В субботу, 27 июля, в Днепре прогремели взрывы. По данным Воздушных сил, на Украину российские оккупанты направили баллистическое вооружение.

О взрывах в городе сообщает корреспондент "Телеграфа". Вероятно, по данным мониторов, на Днепр направили ракеты "Искандер-М".

В 17:15 ПС сообщили об отбое воздушной тревоги и угрозах во всех областях, кроме Харьковской, Луганской и Крыма.

В сети распространяют фото с клубом дыма в небе, как от сбивания ракеты ПВО.

Мониторинговые каналы писали о пусках ракет по направлению Днепра из Таганрога в России. Отмечается, что между объявлением тревоги и первым взрывом прошло около 2 минут.

В сети уже публикуют видео звука взрыва с улицы. По словам жителей Днепра, два взрыва, что прогремели днем были слышны в разных районах города.

Во время тревоги в Днепре и области взрывы также прогремели в Синельниковском районе.

Напомним, 27 июля россияне также обстреляли Сумскую область из артиллерии. В результате удара погиб ребенок и ранены 10 человек. В общей сложности было зафиксировано 12 взрывов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Крыму попали по аэродрому "Саки". В результате удара уничтожена РЛС и есть раненые. Также в шести областях России ночью раздались взрывы. РФ массированно атаковали дроны.