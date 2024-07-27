Під ударом балістики: у Дніпрі пролунали потужні вибухи, подробиці (фото)

Вибухи чули в різних куточках міста

У суботу, 27 липня, у Дніпрі пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, на Україну російські окупанти скерували балістичне озброєння.

Про вибухи у місті повідомляє кореспондент "Телеграфу". Ймовірно, за даними моніторів, на Дніпро скерували ракети "Іскандер-М".

О 17:15 ПС повідомили про відбій повітряної тривоги та загрози для усіх областей, окрім Харківської, Луганської та Криму.

У мережі поширюють фото з клубом диму у небі, як від збиття ворожої ракети ППО.

Моніторингові канали писали про пуски ракет в напрямку Дніпра з Таганрогу в Росії. Зазначається, що між оголошенням тривоги та першим вибухом пройшло десь 2 хвилини.

У мережі вже публікують відео звуку вибуху з вулиці. За словами мешканців Дніпра, два вибухи, що прогриміли вдень, були чутні в різних районах міста.

Під час тривоги у Дніпрі та області вибухи також пролунали у Синельниківському районі.

Нагадаємо, 27 липня росіяни також обстріляли Сумщину з артилерії. Внаслідок удару загинула дитина та поранено 10 людей. Загалом було зафіксовано 12 вибухів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Криму влучили по аеродрому "Саки". Внаслідок удару знищено РЛС та є поранені. Також в шести областях Росії вночі лунали вибухи. РФ масовано атакували дрони.