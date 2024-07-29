Війна — день 887: Україна вшановує річницю трагедії в Оленівці і б’є все глибше по Росії

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою, а найбільша кількість бойових сутичок, як і раніше, відбувається на Покровському напрямку. Лише за останню добу росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ 36 разів і це при тому, що на всій лінії зіткнення зафіксовано 97 атак окупантів. За даними аналітиків, ці атаки дають деякі результати біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Веселого та у Красногорівці. Тим часом у глибині Росії продовжують лунати вибухи на нафтобазах та військових об’єктах. Наприклад, Україна змогла дотягнутися дронами до аеродрому "Оленья", розташованого за полярним колом.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 29 липня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російському Курську невідомі дрони атакували підстанцію, повідомляється про відключення світла.

Про новини та події 26 липня ми розповідали тут: Війна — день 884: Росія готується наступати на Запоріжжя та тестує нові дрони

Про те, що відбувалося 27 липня, читайте за посиланням: Війна — день 885: Росія просувається на Донбасі, а Україна готується використовувати F-16

Із ситуацією в Україні за 28 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 886: ситуація на фронті загострюється, а росіяни рівняють міста із землею