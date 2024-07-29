Рус

Війна — день 887: Україна вшановує річницю трагедії в Оленівці і б’є все глибше по Росії

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою, а найбільша кількість бойових сутичок, як і раніше, відбувається на Покровському напрямку. Лише за останню добу росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ 36 разів і це при тому, що на всій лінії зіткнення зафіксовано 97 атак окупантів. За даними аналітиків, ці атаки дають деякі результати біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Веселого та у Красногорівці. Тим часом у глибині Росії продовжують лунати вибухи на нафтобазах та військових об’єктах. Наприклад, Україна змогла дотягнутися дронами до аеродрому "Оленья", розташованого за полярним колом.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 29 липня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російському Курську невідомі дрони атакували підстанцію, повідомляється про відключення світла.

Про новини та події 26 липня ми розповідали тут: Війна — день 884: Росія готується наступати на Запоріжжя та тестує нові дрони

Про те, що відбувалося 27 липня, читайте за посиланням: Війна — день 885: Росія просувається на Донбасі, а Україна готується використовувати F-16

Із ситуацією в Україні за 28 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 886: ситуація на фронті загострюється, а росіяни рівняють міста із землею

Теги:
#Україна #Росія #Війна