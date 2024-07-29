Война — день 887: Украина чтит годовщину трагедии в Еленовке и бьет все глубже по России

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, а наибольшее количество боевых столкновений по-прежнему происходит на Покровском направлении. Лишь за последние сутки россияне пытались прорвать оборону ВСУ 36 раз и это при том, что по всей линии столкновения зафиксировано 97 атак оккупантов. По данным аналитиков, эти атаки дают некоторые результаты возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Веселого и в Красногоровке. Тем временем в глубине России продолжают звучать взрывы на нефтебазах и военных объектах. К примеру, Украина смогла дотянуться дронами до аэродрома "Оленья", который расположен за полярным кругом.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 29 июля. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российском Курске неизвестные дроны атаковали подстанцию, сообщается об отключениях света.

О новостях и событиях 26 июля мы рассказывали здесь: Война — день 884: Россия готовится наступать на Запорожье и тестирует новые дроны

О том, что происходило 27 июля, читайте по ссылке: Война — день 885: Россия продвигается на Донбассе, а Украина готовится использовать F-16

С ситуацией в Украине за 28 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 886: ситуация на фронте накаляется, а россияне ровняют города с землей