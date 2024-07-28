Украина достала российские самолеты за полярным кругом: в Финляндии всполошились
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Украина будет использовать все свои возможности
В Финляндии напомнили своим гражданам, что соседняя страна находится в состоянии войны. Поэтому стоит быть готовыми, что неподалеку от границы прозвучат взрывы.
Об этом рассказал президент Финляндии Александер Стубб, комментируя украинские сообщения об ударах по аэродрому "Оленья", что примерно в 150 километрах от российско-финской границы. Его слова приводит Yle.
По его словам, в Хельсинки следят за ситуацией и готовы на нее реагировать в тесном контакте с союзниками. Также глава государства отметил, что находится в постоянном контакте с правительством.
"Нам нужно привыкнуть к тому, что недалеко от наших границ идет война. И нам нужно привыкнуть к тому, что Украина будет использовать все средства для победы в этой войне. И Россия продолжит свои гибридные атаки. Оставайтесь спокойными и бдительными, и у нас не будет серьезных проблем", — добавил Стубб.
Как сообщалось ранее, 27 июля появилась информация о том, что дроны ГУР Минобороны атаковали три российские авиабазы, которые используются для запусков стратегических бомбардировщиков. Помимо аэродрома "Оленья" в Мурманской области, взрывы также прозвучали на аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской.