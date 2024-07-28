Україна дістала російські літаки за полярним колом: у Фінляндії сполошилися

Україна використовуватиме всі свої можливості

У Фінляндії нагадали своїм громадянам, що сусідня країна перебуває у стані війни. Тому варто бути готовими, що неподалік кордону пролунають вибухи.

Про це розповів президент Фінляндії Александер Стубб, коментуючи українські повідомлення про удари по аеродрому "Оленья", що приблизно за 150 кілометрів від російсько-фінського кордону. Його слова наводить Yle.

За його словами, у Гельсінкі стежать за ситуацією і готові на неї реагувати у тісному контакті із союзниками. Також глава держави зазначив, що перебуває у постійному контакті з урядом.

"Нам потрібно звикнути до того, що недалеко від наших кордонів йде війна. І нам потрібно звикнути до того, що Україна використовуватиме всі засоби для перемоги у цій війні. І Росія продовжить свої гібридні атаки. Залишайтеся спокійними та пильними, і у нас не буде серйозних проблем", — додав Стубб.

Як повідомлялося раніше, 27 липня з’явилася інформація про те, що дрони ГУР Міноборони атакували три російські авіабази, які використовуються для запусків стратегічних бомбардувальників. Крім аеродрому "Оленья" у Мурманській області, вибухи також пролунали на аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязанській.