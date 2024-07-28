Еленовка: два года после трагедии, всколыхнувшей мир

"Азовцев" не смогли победить на поле боя, поэтому казнили

Украина вспоминает о теракте в Еленовке против украинских военнопленных. Он произошел в ночь с 28 на 29 июля 2022 года.

Обстрел колонии, в которой находились военнопленные, в том числе "азовцы", унес жизни 54 защитников. Не менее 130 получили ранения. "Телеграф" напоминает, как произошел этот теракт, как на него отреагировало международное сообщество и какие последствия этой трагедии.

Теракт в Еленовке

В исправительной колонии №120 во временно оккупированном поселке Еленевка содержались украинские военнопленные. Среди них были защитники Мариуполя, в том числе бойцы "Азова". Они вышли в плен по приказу высшего военного руководства. Их обещали впоследствии обменять, однако россияне совершили теракт, в результате которого погибли 54 пленных и еще 130 получили ранения. По данным россиян, в этих бараках находились 193 пленных.

Это произошло в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. В 2024 году — вторая годовщина со дня трагедии.

Утром 29 июля Генштаб ВСУ подтвердил обстрел колонии в Еленовке россиянами. Враждебная пропаганда традиционно обвиняла украинскую сторону в обстреле.

Впоследствии Офис генерального прокурора Украины сообщил, что россияне обстреляли бараки колонии из мощного термобарического гранатомета. Эти действия не были спонтанными. Оккупанты готовились к обстрелу, о чем говорят показания выживших после атаки военнопленных.

Есть также версия, что россияне могли взорвать бараки изнутри. В ее пользу говорит тезис, что в некоторых бараках после взрыва сохранились окна. Есть также предположение, что "азовцы" были убиты до взрыва.

Морпех 36-й бригады Михаил Ротарь вышел из плена в феврале 2023 года. Он рассказал, что готовил места в бараках, которые россияне обстреляли в ночь на 29 июля. Оккупанты говорили, что мест уже нет и сюда перевезут новых военнопленных. За несколько часов до теракта туда перевели "азовцев". Эту информацию подтверждают другие освобожденные пленные, среди которых "азовец" Олег Совенко.

В ГУР тогда рассказали, что военнопленных в Еленовке казнили специально. Их обещали потом обменять, но на самом деле россияне не собирались этого делать. Они казнили "азовцев", чтобы скрыть следы пыток.

Сколько пленных погибло в теракте

Пока сообщается, что в ту ночь погибли 54 пленных. Однако в "Азове" полагают, что цифра может быть другой. В частности, об этом сказал офицер НГУ "Азов" Владислав Дутчак. Об этом он заявил на мероприятии ко второй годовщине теракта, пишет "Общественное радио".

"Наших бойцов, беззащитных, безоружных убили ночью. Мы до сих пор не знаем точное количество наших погибших. Есть цифры, но я не буду их озвучивать, потому что они отличаются", — сказал Дутчак.

Российское Минобороны опубліковало список погибших во время теракта в Еленовке. В нем числится 48 имен.

Реакция международного сообщества

Мировые политики осудили теракт и якобы пытались его расследовать, но по факту это была лишь "глубокая обеспокоенность". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов 18 августа 2022 года. В тот день он объявил о создании миссии по расследованию обстрела колонии в Еленовке. Возглавил эту миссию генерал из Бразилии Карлос дос Сантос Крус.

Однако через полгода она прекратила свою деятельность. Генсек ООН распустил ее 5 января 2023 года. Миссия не смогла провести расследование, поскольку ее не допустили к месту происшествия.

Следует отметить, что ООН не осудила действия России. Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отметил: миссию распустили без объяснений. Украинская сторона готова была и далее сотрудничать с ООН.

Расследование обстрела колонии в Еленовке

Прокуроры Офиса генпрокурора начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Следствие продолжается до сих пор.

В преддверии второй годовщины в Офисе генпрокурора сообщили о новых подозрениях по делу. Их получили начальник колонии Сергей Евсюков и первый заместитель Дмитрий Неелов. Они подозреваются в неоказании медицинской помощи пострадавшим от обстрела, в результате чего погибли по меньшей мере девять пленных "азовцев".

Почтение памяти погибших

Впервые о трагедиях на весь мир украинцы заговорили 30 июля 2022 года. Члены семей военнопленных вышли на Софиевскую площадь в Киеве и призвали весь мир признать Россию государством-спонсором терроризма. Они также потребовали вернуть военнопленных. Такие же акции прошли в разных странах.

"Азов" просит украинцев рассказывать миру о трагедии в Еленовке. Об этом говорится в сообщении, посвященном второй годовщине теракта.

"Расскажи миру об Еленовке. В день второй годовщины теракта в Еленовке мы призываем вас рассказать миру об этой трагедии. Присоединяйтесь к памяти жертв российского преступления. Привлекайте украинскую и международную аудиторию", — говорится в сообщении "Азова".

Мероприятия памяти ко второй годовщины теракта прошли 28 июля 2024 года в разных городах Украины. В частности, в Киеве акция FreeAzov собрала много людей. Среди них были и медийные "азовцы", такие, как Давид "Химик".

На этой акции также открыли выставку "ОЛЕНОВКА: квинтэссенция жестокости". Там собрали историю теракта в колонии.

В Днепре небезразличные украинцы вышли на Европейскую площадь. С плакатами в руках они напоминают об ужасном преступлении россиян, которое они совершили два года назад.

Ранее "Телеграф" писал, что отечественные звезды уже отреагировали на вторую годовщину трагедии, напоминая украинцам о жестокости и циничности врага. Они подобрали важные слова, чтобы обратиться к землякам и не только.