Война — день 888: россияне ускоряют продвижение под Покровском и готовят масштабный обстрел

Оперативно о главном за сутки

Активная фаза российского наступления продолжается, а наиболее активные боевые действия происходят на Покровском направлении. Там оккупанты постепенно продвигаются в сторону "дороги жизни", по которой Украина снабжает Часов Яр и Константиновку. При этом аналитики фиксируют, что на этом направлении россияне наращивают темпы продвижения, что создает тревожные перспективы для украинской обороны в целом. В свою очередь в Силах обороны предупреждают, что захватчики практически завершили подготовку к новому масштабному авиаудару.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 30 июля. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Чехии заявили о намерении создать "Украинский легион" по аналогии с тем, который формируют в Польше.

О том, что происходило 27 июля, читайте в трансляции: Война — день 885: Россия продвигается на Донбассе, а Украина готовится использовать F-16

С ситуацией в Украине за 28 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 886: ситуация на фронте накаляется, а россияне ровняют города с землей

О новостях и событиях 29 июля мы рассказывали здесь: Война — день 887: Украина чтит годовщину трагедии в Еленовке и бьет все глубже по России