В Киеве и области слышали взрыв: что известно об ударе россиян

В некоторых частях области сообщают о выключении света В Киеве и области слышали взрыв: россияне запускали ракеты из Воронежской области

В Киеве слышали взрыв. Это произошло после того, как в столице и ряде областей прозвучала тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Согласно данным мониторинговых групп взрывы прозвучали в пригороде Киева, а также в Белой Церкви.

Согласно информации telegram-канала "Николаевский Ванёк", скорее всего на Киевщине слышали работу ПВО по баллистическим ракетам, которые были запущены из Воронежской области России. Автор канала отметил, что там наблюдается четыре пусковые установки, а потому стоит оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко позже подтвердил информацию о работе ПВО.

Позже в сети появилось сообщение, что еще одна баллистическая ракета полетела в сторону Полтавской области. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В то же время для южных областей Украины остается угроза использования беспилотников, которые были замечены в районе Вознесенска курсом на Запад.

Как сообщалось ранее, в Силах обороны говорили, что россияне почти завершили подготовку к новому масштабному авиаудару по Украине. Скорее всего, новый удар будет нацелен на транспортную инфраструктуру и энергетику.