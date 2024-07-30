В Курске выдалась "взрывная" ночь: под удар мог попасть важный объект врага (видео)

После взрывов в небе возникла сильная вспышка

Ночь на 30 июля в российском городе Курск была неспокойной, там прогремело несколько мощных взрывов. Курская область граничит с Украиной, с ее территории обстреливают Сумщину, поэтому военные объекты там являются законной целью для ВСУ и туда нередко "прилетает".

Видео ночных взрывов публикуют местные паблики. Их было несколько и довольно громких — в машинах сработала сигнализация. По предварительным данным, мог быть прилет в районе аэропорта.

При этом российские власти традиционно заявили, что "все сбили". Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ночью якобы было уничтожено "4 ракеты ВСУ" в небе над Октябрьским и Курчатовским районами.

Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от ее заявлений.

Как сообщал "Телеграф", днем ранее, 29 июля, Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны поразили ряд тяговых электроподстанций в Курской области. Поэтому у россиян начались перебои со светом.