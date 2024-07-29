У россиян перебои со светом: СБУ ударили по электроподстанциям в Курской области

"Продолжение следует", — обещают Силы обороны

В Курской области был поражен ряд тяговых электроподстанций. Поэтому у россиян начались перебои со светом.

Это результат работы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

СБУ и Силы обороны поразили электроподстанции в Курской области

"… Поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Понировском, Курском и Солнцевском районах Курской области", ― говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что работающая на войну в Украине российская промышленность является законной целью для Сил обороны. Пораженные объекты важны для оккупационных войск. Тяговые электроподстанции обеспечивают работу вражеской железной дороги. Ею доставляют вооружение и боеприпасы для российских военных.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа", ― пишет Генштаб.

Для справки: Курская область граничит с Сумской. По данным 2011 года, в области проживает более одного миллиона 125 тысяч человек.

Курская область граничит с Сумщиной

Отметим, что россияне все чаще остаются без света. Недавно электричество пропало в Москве и Подмосковье из-за аварии на местной ТЭЦ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белгородской области загорелась подстанция. Пожару предшествовала атака дронов.