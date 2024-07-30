Тревожные новости с фронта: армия РФ продвинулась на одном из направлений, идут ожесточенные бои (карта)

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений

Российские оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины. Ожесточенные бои, в частности, идут в Донецкой области.

Врагу удалось продвинуться на Покровском направлении. Это сообщают военные обозреватели DeepState.

По данным аналитиков, россияне продвинулись возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, Северного и Железного.

В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 30 июля отмечается, что Силы обороны за сутки остановили 52 атаки на этом участке фронта. Враг атаковал в районах десяти разных населённых пунктов. Российские захватчики активно давили на позиции украинских защитников возле Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Армия РФ применяла бомбардировочную и штурмовую авиации.

На Кураховском направлении ситуация тоже сложная. Там противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Защитники за сутки отразили 21 штурмовое действие врага недалеко от Константиновки, Парасковеевки и Победы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецкая.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отразили девять штурмовых атак российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян захлебнулись в районе Малой Токмачки.

В Приднепровском направлении три атаки россиян успеха не имели. Агрессор понес потери.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает обстрелы населенных пунктов с территории России, задействует для ударов fpv-дроны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия продолжает вербовать мигрантов на фронт в Украину.