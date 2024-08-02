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Неизменно жестокие бои: Зеленский рассказал, что происходит на Покровском направлении (видео)

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
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Автор
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото Коллаж "Телеграф"

"Телеграф" рассказал, что говорил глава государства в своем обращении

В пятницу, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что происходит на Покровском направлении. Он говорит, что неизменно там продолжаются жестокие бои.

Об этом глава государства сказал в видеообращении на своей странице в Телеграмме после доклада главнокомандующего Александра Сырского. По его словам, это направление требует наших наиболее усиленных ответов оккупантам.

"Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении – все наши воины, которые сохраняют устойчивость там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы, – во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны", — говорит Зеленский.

Он также добавил, что власть при этом не уменьшает внимания и ко всем другим направлениям на фронте – в Донецкой области, а также на Харьковщине и в южных наших областях.

Добавим, по данным Генштаба, с начала суток 2 августа на фронте зафиксировано 72 боестолкновения, 25 из них — на Покровском направлении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал причину продвижения российских оккупационных войск на фронте, в частности, на Покровском направлении. По его словам, существует несколько причин того, что ВСУ не могут быстро и в желаемом для украинцев темпе сдержать оккупантов в Донецкой области, среди них то, что в настоящее время укомплектовано только три бригады из 14.

Ранее Телеграф писал, что происходит на Покровском направлении, где россияне продвигаются к стратегической трассе. Также рассказывали, что российские войска могли захватить населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о Тимофеевке.

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#Война #Фронт #Владимир Зеленский