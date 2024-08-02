В Донецке раздался взрыв, сообщают о раненых: в России уже подняли панику (фото)
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Кто именно причастен к инциденту неизвестно
В пятницу, 2 августа, во временно оккупированном россиянами Донецке в очередной раз раздался взрыв. На этот раз инцидент произошел возле рынка в микрорайоне Абакумова на западе города.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что возле рынка упал взрывоопасный предмет, якобы сброшенный с БПЛА.
Также сообщается, что ранения якобы получили 7 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Также в сети появились фото с якобы последствиями взрыва.
Следует отметить, что точной информации об этом инциденте нет. Также неизвестно, кто может стоять за этим взрывом.
В свою очередь информацию о взрыве уже прокомментировали в России. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова утверждает, что это был "прицельный удар по людям", совершенный с помощью дрона-камикадзе.
Она также обвинила в этом "киевский режим". Захарова заявила, что на это "дает деньги и технику Вашингтону".
Как сообщал "Телеграф", 22 июля в Донецке также раздались взрывы. После них в разных частях города поднимался дым. Громко было в нескольких районах города, в том числе в Киевском. Тогда сообщалось о погибших. В Ленинском районе Донецка на проезжую часть упала сбитая ракета, как утверждали оккупанты.