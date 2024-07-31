В Донецке прогремели взрывы: что могло попасть под удар (фото и видео)

На место выехало много "скорых"

Утром в среду, 31 июля, в оккупированном Донецке прогремели взрывы. Вероятно, был прилет, так как после взрыва в небо поднялся столб дыма.

Фото и видео произошедшего публикует пророссийский местный паблик. По данным канала, под удар попал Пролетарский район Донецка. Сообщается, что есть пострадавшие.

В небе над городом и областью работала вражеская ППО. Следы ее работы в небе могли наблюдать и жители оккупированной Макеевки.

Местные жители пишут, что был слышен гул вертолетов, а потом — прилетов. Они добавляют, что в район взрыва поехало около 10 машин "скорой помощи".

Украинский журналист Денис Казанский пишет, что прилеты действительно были в Пролетарском районе Донецка. Под удар, по его информации, попали базы оккупантов.

Как сообщал "Телеграф", 22 июля, в Донецке также прогремели взрывы. После них в разных частях города поднимался дым. Громко было в нескольких районах города, в частности в Киевском. Тогда сообщалось о погибших. В Ленинском районе Донецка на проезжую часть упала сбитая ракета, как утверждали оккупанты.