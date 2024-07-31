Масштабнее, чем на Новый год: ПВО Украины ночью сбило рекордное количество "шахедов"

Враг также атаковал ракетой Николаевщину

В ночь на среду, 31 июля, россияне совершили одну из самых массированных атак Украины "шахедами", использовав 89 дронов. Также враг ударил по нашей стране ракетой Х-59.

Как сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, минувшей ночью враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89 "шахедами" из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основным направлением удара россиян стала Киевщина. Все вражеские беспилотники и ракеты были сбиты силами ПВО Украины.

"Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136". Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отбила массированную атаку вражеских беспилотников. Из 89 ударных БпЛА "Shahed-131/136", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89", — пишет Олещук.

В отражении масштабной атаки принимали участие мобильные огневые группы всех сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил. Ракетой Х-59 россияне атаковали Николаевскую область. Она также была сбита.

Напомним, в новогоднюю ночь 2024 года ПВО уничтожила 87 из 90 "шахедов". На тот момент это был рекорд и по количеству запущенных врагом ударных дронов, и по количеству сбитых. В ночь на 31 июля украинские защитники превысили собственный рекорд, сбив 89 "шахедов".

Как сообщал "Телеграф", в Киевской области ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом. Пожар был ликвидирован спасателями. Здание частично разрушено, однако, к счастью, погибших и травмированных нет.