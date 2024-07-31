Самая массированная атака "шахедов" на Киев в этом году: сколько дронов атаковали столицу (видео)

На момент публикации новости (7:19) воздушная тревога в столице продолжается, есть угроза атаки БПЛА

В ночь на 31 июля россияне совершили одну из самых массированных атак столицы "шахедами" с начала полномасштабной войны. Главной целью врага этой ночью стал Киев, на который он направил многие десятки своих беспилотников.

"Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически по всем возможным направлениям", — говорится в сообщении Сергея Попко, начальника КГВА (Киевская городская военная администрация).

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице ночью было уничтожено более трех десятков беспилотников. По предварительным данным, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений. Информация уточняется.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 31 июля взрывы, предварительно связанные с работой ПВО, раздавались во многих областях. Враг не только устроил масштабную атаку беспилотниками, но и поднимал в небо авиацию. Сначала несколько бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" перед полуночью, а в 2:37 в Астрахани взлетел МиГ-31К.