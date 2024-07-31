Украина подверглась масштабной атаке: в Киеве слышали повторные взрывы

В небе Украины много беспилотников

Российские оккупанты устроили масштабную ночную атаку на Украину и запустили несколько десятков ударных дронов. Взрывы из-за работы ПВО были слышны во многих областях, а также прозвучали в Киеве.

О том, что в столице слышали звуки взрывов сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным мониторинговых групп, по состоянию на 2:20 возле Киева находилось четыре беспилотника.

Из них два были зафиксированы в районе Борисполя, а еще два обнаружены возле Гостомеля. В местных каналах уже появились записи, на которых слышны звуки работы ПВО.

Согласно данным "Инсайдер", большая часть российских БПЛА наблюдается в северной части Украины. Они движутся через Черниговскую и Сумскую области в сторону Киевской области, а потому не исключено, что вскоре будут слышны новые взрывы.

Также стоит напомнить, что несколько бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95 движутся в сторону Каспийского моря, откуда могут быть произведены запуски крылатых ракет ближе к 3:00.

Напомним, взрывы были слышны в Киеве около 23:30, однако в КГГА тогда сообщили, что в пределах города ПВО не работала.