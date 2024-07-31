У Донецьку пролунали вибухи: що могло потрапити під удар (фото та відео)

На місце поїхало багато "швидких"

Вранці у середу, 31 липня, в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Ймовірно, був приліт, бо після вибуху в небо здійнявся стовп диму.

Фото та відео події публікує проросійський місцевий паблік. За даними каналу під удар потрапив Пролетарський район Донецька. Повідомляється, що є постраждалі.

У небі над містом та областю працювала ворожа ППО. Сліди її роботи у небі могли спостерігати й мешканці окупованої Макіївки.

Місцеві жителі пишуть, що було чути гул вертольотів, а потім — прильоти. Вони додають, що до району вибуху поїхало близько 10 машин "швидкої допомоги".

Український журналіст Денис Казанський пише, що прильоти справді були у Пролетарському районі Донецька. Під удар, за його інформацією, потрапили бази окупантів.

Як повідомляв "Телеграф", 22 липня, у Донецьку також пролунали вибухи. Після них у різних частинах міста здіймався дим. Гучно було у кількох районах міста, зокрема у Київському. Тоді повідомлялося про загиблих. У Ленінському районі Донецька на проїжджу частину впала збита ракета, як стверджували окупанти.