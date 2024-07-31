Вибухи лунали у кількох областях, "шахеди" проривалися на Київ: подробиці нічної атаки на Україну

Ворог масовано запустив ударні дрони та підіймав у небо авіацію, на цей час атака триває

У ніч проти середи, 31 липня, росіяни атакували Україну "шахедами". Активно працювала ППО, вибухи пролунали в кількох областях та у Києві. На момент публікації карта тривог в Україні виглядає так:

Ще перед опівночі мер Києва Віталій Кличко написав, що на Київщині працює ППО. Одразу після 4 години ранку він повідомив, що кілька "шахедів" прориваються до Києва з різних напрямків, працювала ППО. Повітряна тривога у столиці загалом тривала 7 годин 14 хвилин. Скасували її о 6:10, проте о 6:34 знову оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БПЛА.

За даними КМВА, російські дрони заходили до Києва хвилями та практично за всіма можливими напрямками. Сили ППО знищили у повітряному просторі Києва та на підступах до нього понад три десятки безпілотників.

"За даними оперативного зведення на цю хвилину — у Києві без постраждалих та руйнувань. Дані попередні, інформація уточнюється", — сказано в повідомленні, опублікованому о 6:19.

Масштабна нічна атака БПЛА на момент публікації триває в частині країни. Вночі вибухи, попередньо пов’язані з роботою ППО, за даними моніторингових каналів, лунали в:

у Київській області;

у передмісті Києва;

у Броварах/Борисполі;

у Дніпропетровській області;

у Миргороді Полтавської області;

у Кременчуці Полтавської області;

у Ніжині Чернігівської області;

у Херсоні та Херсонському районі;

на Житомирщині;

у Сумах;

у Світловодську Кіровоградської області.

Окрім атаки безпілотниками, ворог підіймав у небо авіацію. Спочатку кілька бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" перед опівночі, а о 2:37 в Астрахані злетів МіГ-31К.

Як повідомляв "Телеграф", днями у Силах оборони попередили, що росіяни майже завершили підготовку до нового масштабного авіаудару в Україні. Швидше за все, він буде націлений на транспортну інфраструктуру та енергетику.