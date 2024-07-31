Є три сценарії: австрійський полковник спрогнозував, як розвиватиметься війна РФ проти України

Україна дуже залежить від союзників

Російське вторгнення в Україну може надалі розвиватися за трьома сценаріями. Серед них лише один виглядає реалістичним.

Про це розповів полковник служби генерального штабу Австрії та один із найвідоміших військових експертів у своїй країні з питань російської війни проти України Маркус Райснер в інтерв’ю "Укрінформу". За його словами, все залежатиме від західної підтримки.

За його словами, Україна має обмежені можливості забезпечити стійкі поставки до ЗСУ за рахунок можливостей власної промисловості, а тому залежить від Заходу, як у військовому, так і в цивільному планах.

Першим можливим сценарієм міг би стати можливий прорив України, який призведе до краху російського угруповання та повернення до ситуації початку 1990-х років. Однак Райснер чесно визнає, що через величезний тиск росіян ймовірність цього сценарію вкрай мала.

Згідно з другим сценарієм, відбувається зворотна ситуація і росіяни прориваються та доходять аж до Львова. Імовірність цього сценарію полковник теж вважає дуже низькою, але "трохи вищою, ніж у першого". Це пов’язано з тим, що росіяни також не мають ресурсів на здійснення такого масштабного прориву.

Що стосується третього і найбільш реалістичного сценарію, то він є заморожуванням конфлікту.

"Іншими словами, буде якесь перемир'я. Але це можливо лише за умови, якщо обидві сторони вбачатимуть у цьому сенс. На даний момент ми поки не бачимо такої ситуації в ході війни, коли обидві сторони визнають це доцільним, хоча, на мою думку, вже видно деякі сигнали", — сказав він.

За його словами, заява президента України Володимира Зеленського про те, що росіяни мають бути присутніми на наступному Саміті миру, є початком зондування можливостей для переговорів.

Як повідомлялося раніше, росіяни, ймовірно, намагаються оточити Торецьк на Донбасі. Це робиться для того, щоб змусити українські війська відійти під загрозою "котла".