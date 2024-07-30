Донбас у небезпеці: експерт попередив про нову тактику РФ, загрозу оточення важливого міста і наслідки

На Торецькому напрямку склалася загрозлива ситуація

Останнім часом у зведеннях Генштабу та новинах з фронту з’являється місто Торецьк — це єдина частина донецької міської агломерації, яка ще перебуває під контролем Сил оборони України. Росіяни буквально рівняють місто із землею, а імениті західні ЗМІ, зокрема Washington Post б’ють на сполох про нібито можливість оточення ЗСУ на цьому напрямку.

"Телеграф" поспілкувався на цю тему з військовим оглядачем, експертом із сектору оборони та безпеки, полковником СБУ у відставці Олегом Старіковим. Він пояснив, що зараз відбувається у Торецьку і чим це може загрожувати Україні.

Торецьк — важливе місто

Експерт пояснив, що Торецьк має тактичне значення, але, залежно від того, куди піде вектор атаки росіян. Тут також слід зазначити, що місто наразі є єдиною частиною донецької міської агломерації, яка ще перебуває під контролем Сил оборони України.

Так Торецьк виглядає на карті бойових дій (станом на 30 липня 2024 року):

Нова "стара" тактика окупантів

Старіков пояснив, що в даний час ЗС РФ на всіх лініях бойового зіткнення, починаючи від Покровська, Торецька і так далі, воює "не вглиб", як це робилося раніше, а намагається обійти наше угруповання військ.

"Це робиться для того, щоб змусити наші війська відійти під загрозою оточення. Це як було в Авдіївці. Логіка проста — під час ведення бойових дій розрізаються бойові порядки противника на дві частини, а потім на чотири. Або обходять їх з флангів. Це вони і намагаються робити. Ця тактика йде ще з давніх-давен", — каже він.

Небезпечна ситуація

За словами Старікова, на Торецькому напрямку зараз проглядаються окремі елементи тактичної кризи, які поки що не вдається локалізувати.

"Тобто ми не можемо в окремих елементах, на окремих напрямках стабілізувати ситуацію", — сказав Старіков.

За приклад офіцер у відставці наводить атаки РФ на напрямках сіл Північне, Південне і Залізне.

"Якщо наші війська їх стримують, то вони одразу відходять і заходять з іншого боку. А з огляду на те, що у нас може бути не вистачає якихось сил і засобів, то така тактика виглядає грамотною", — зазначає Старіков.

Чим це загрожує

Нагадаємо, як писало видання The Washington Post, посилаючись на слова українських військовослужбовців, на цьому напрямку нібито є загроза оточення наших військ. А якщо ворог захопить Торецьк, Покровськ та Костянтинівку, вся Донецька область опиниться у небезпеці.

"Вони використовують Нью-Йорк, щоб оточити Торецьк — і я думаю, що у них зараз є реальний шанс оточити його, це лише питання ресурсів і часу", — сказав тоді один із солдатів на ім’я Павло.

Олег Старіков, судячи з його слів, згоден із загрозою оточення. На його думку, є підстави припускати, що окупантам вдасться вирівняти виступ, який є на Торецькому напрямку.

"Це вирівняє лінію фронту і дасть можливість ворогові посилити своє угруповання, за рахунок збільшення кількості особового складу на метр лінії боєзіткнення. Наприклад, умовно, якщо лінія фронту 100 кілометрів, то після вирівнювання, вона стане 50 кілометрів — тобто можливість розмістити на цьому ділянці вдвічі більше військовослужбовців. Також таким чином окупанти можуть убезпечити себе від ударів із флангу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Генштабі спростовують успіхи росіян у Вовчанську.