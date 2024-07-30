У Генштабі спростовують успіхи росіян у Вовчанську

Росіяни вигадують успіхи, які публікують на своїх пропагандистських каналах

Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що росіянам вдалося захопити агрегатний завод у Вовчанську.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 28 липня, показують, як українські війська завдають удару безпілотником по великій купі боєприпасів у східній частині Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська, що вказує на те, що російські війська, ймовірно, повністю захопили завод", — йдеться у звіті.

Натомість у Генштабі стверджують, що ситуація у місті не змінилась.

Вовчанськ на мапі

"ISW посилається на пропагандистський канал Соловйова, якщо я не помиляюсь. Не маючи реальні успіхи, ці пропагандистські канали починають їх вигадувати", — прокоментував "Телеграфу" Віталій Саранцев, речник ОТУ "Харків".

За його словами, агрегатного заводу залишається зайнятим російським підрозділом. І наразі він заблокований.

"Ця локація невелика, але тим не менш досить добре захищена з погляду військової тактики. Брати її штурмом надзвичайно складно. Тому ніхто цим не займається, щоб не класти там особовий склад", — пояснив Саранцев.

У самому Вовчанську ситуація під українським контролем, додають у Генштабі, росіяни просування не мають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбуваються у Вовчанську і як він виглядає.