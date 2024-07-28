Допомоги не буде? Стерненко зробив тривожну заяву для підрозділів ЗСУ

Волонтер пояснив, яка причина такого рішення

Український активіст і волонтер Сергій Стерненко повідомив, що він і його команда поки не набиратимуть нових підрозділів для отримання допомоги по FPV дронах. Причиною цього є фінанси. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"На жаль, в нас стало вже дуже багато тих, кому ми допомагаємо постійно, а от фінансів навпаки стало дещо менше", — написав він.

Стерненко додав, що зараз вони планують сконцентруватись на закритті поточних запитів. А також реалізації окремих проєктів.

Люди в мережі відреагували на допис волонтера. "Телеграф" зібрав декілька думок.

Серед коментаторів був і Масі Найєм він написав, що навіть він не завжди отримує. Проте згодився допомогти коментаторці у допомозі.

Раніше "Телеграф" поговорив із ще однією ключовою людиною – директором гіганта серед благодійних фондів, Андрієм Шуваловим. Звісно, запитали про супутник, дрони і бронетехніку. А також про те, чиї дрони кращі, чи відчуває фонд нестачу донатів, навіщо їм включатись в будівництво і про шалені звіти.

А також "Телеграф" розповідав, що пенсіонер з Полтавщини повернувся з велотуру з повною "банкою" грошей для ЗСУ.