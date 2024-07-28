Помощи не будет? Стерненко сделал тревожное заявление для подразделений ВСУ

Волонтер объяснил, какая причина такого решения

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что он и его команда пока не будут набирать новые подразделения для получения помощи по FPV дронам. Причиной этого есть финансы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, у нас стало очень много тех, кому мы помогаем постоянно, а вот финансов наоборот стало несколько меньше", — написал он.

Стерненко добавил, что сейчас они планируют сконцентрироваться на закрытии текущих запросов. А также реализации отдельных проектов.

Люди в сети отреагировали на сообщение волонтера. "Телеграф" собрал несколько мыслей.

Среди комментаторов был и Маси Найем, он написал, что даже он не всегда получает. Однако согласился помочь комментатору в помощи.

Ранее "Телеграф" поговорил с еще одним ключевым человеком – директором гиганта среди благотворительных фондов, Андреем Шуваловым. Конечно, спросили о спутнике, дронах и бронетехнике. А также о том, чьи дроны лучше, испытывает ли фонд недостаток донатов, зачем им включаться в строительство и о безумных отчетах.

А также "Телеграф" рассказывал, что пенсионер из Полтавщины вернулся из велотура с полной "банкой" денег для ВСУ.