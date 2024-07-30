В Генштабе опровергают успехи россиян в Волчанске

Россияне придумывают успехи, которые публикуют на своих пропагандистских каналах

Институт изучения войны (ISW) утверждает, что россиянам удалось захватить агрегатный завод в Волчанске.

"Геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, показывают, как украинские войска наносят удар беспилотником по большой куче боеприпасов в восточной части Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска, что указывает на то, что российские войска, вероятно, полностью захватили завод", — говорится в отчете.

В Генштабе утверждают, что ситуация в городе не изменилась.

Волчанск на карте

"ISW ссылается на пропагандистский канал Соловьева, если я не ошибаюсь. Не имея реальных успехов, эти пропагандистские каналы начинают их придумывать", — прокомментировал "Телеграфу" Виталий Саранцев, спикер ОТГ "Харьков".

По его словам, агрегатный завод остается занятым российским подразделением. И сейчас он заблокирован.

"Эта локация небольшая, но, тем не менее, достаточно хорошо защищена с точки зрения военной тактики. Брать ее штурмом чрезвычайно сложно. Поэтому никто этим не занимается, чтобы не терять там личный состав", — пояснил Саранцев.

В самом Волчанске ситуация под украинским контролем, добавляют в Генштабе, у россиян продвижения нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сейчас происходит в Волчанске и как он выглядит.