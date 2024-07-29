Неправильно поняли: в ВСУ отреагировали на скандал с "отставкой" командира 80-й бригады

История получила продолжение

В командовании Десантно-штурмовых войск объяснили скандал с командиром 80-й бригады. Там отмечают, что он будет не отстранен, а переведен на более высокую должность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДШВ в Telegram. Указано, что ситуация с кадровым решением относительно полковника Эмиля Ишкулова сопровождается некорректной трактовкой и содержит неточности.

В ДШВ говорят, что Ишкулов является опытным кадровым офицером, который воевал против российских оккупантов с 2014 года и проходил службу в 25-й, 81-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригадах.

"Учитывая бесценный боевой и командирский опыт этого офицера, решением военного руководства полковник Ишкулов будет назначен на более высокую должность. Это позволит применить его знания, навыки и лидерские качества, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно-штурмовых войск ВС Украины", — говорится в сообщении.

При этом там говорят, что новым командиром 80-й ОДШБ станет офицер из этой же бригады.

Как сообщалось ранее, командиры батальонов и дивизионов 80-й бригады до этого записали видео и сообщили, что военное руководство захотело отстранить Ишкулова из-за того, что тот "выступил против выполнения задачи, которая была несоизмерима с силами бригады". Они отметили, что выступают против такого решения и требуют оставить полковника на своей должности.

Напомним, парамедик Екатерина "Пташка" Полищук обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить действия командования 59-й бригады. Она обвинила командира Богдана Шевчука в "преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава". После этого бригаду проверила специальная комиссия, однако не выявила каких-либо нарушений.