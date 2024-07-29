Неправильно зрозуміли: у ЗСУ відреагували на скандал із "відставкою" командира 80-ї бригади

Історія отримала продовження

У командуванні Десантно-штурмових військ пояснили скандал із командиром 80-ї бригади. Там зазначають, що його буде не відсторонено, а переведено на вищу посаду.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДШВ у Telegram. Вказано, що ситуація з кадровим рішенням щодо полковника Еміля Ішкулова супроводжується некоректним трактуванням та містить неточності.

У ДШВ кажуть, що Ішкулов є досвідченим кадровим офіцером, який воював проти російських окупантів з 2014 року і проходив службу у 25-й, 81-й та 80-й окремих десантно-штурмових бригадах.

"Враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду. Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України.", — йдеться у повідомленні.

При цьому там кажуть, що новим командиром 80-ї ОДШБ стане офіцер із цієї ж бригади.

Як повідомлялося раніше, командири батальйонів і дивізіонів 80-ї бригади до цього записали відео і повідомили, що військове керівництво захотіло усунути Ішкулова через те, що той "виступив проти виконання завдання, яке було непорівнянне з силами бригади". Вони зазначили, що виступають проти такого рішення та вимагають залишити полковника на своїй посаді.

Нагадаємо, парамедик Катерина "Пташка" Поліщук звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити дії командування 59-ї бригади. Вона звинуватила командира Богдана Шевчука у "злочинних наказах, свідомій недбалості, зневаженні життям та здоров’ям особового складу". Після цього бригаду перевірила спеціальна комісія, проте не виявила жодних порушень.