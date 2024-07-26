Після скарги "Пташки": в ЗСУ озвучили результати перевірки 59 бригади ім. Якова Гандзюка

У відомстві, провели роботу з командирами підрозділів

У п'ятницю, 26 липня, стало відомо, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України провела службову перевірку в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка відповідно до рішення головнокомандувача.

Як повідомили у відомстві, провели роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснили перевірку ухвалених рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Також дослідили питання організації виконання бойових завдань.

"Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною", — йдеться у повідомленні Військової служби правопорядку.

Керівництво ЗСУ вжило низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків, а окремих посадових осіб командування бригади притягнули до відповідальності.

Що передувало

Перевірку просила у заяві до президента парамедикиня 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка"). Вона закликала усунути від ухвалення військових рішень осіб, "не зацікавлених у перемозі". У зв'язку з тим, що тисячі військовослужбовців залишаються виконувати бойові завдання під керівництвом Шевчука, Поліщук закликала президента звернути увагу та провести службову перевірку "щодо фактів злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям і здоров'ям особового складу, дій, які призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців".

Офіцер 59 бригади Сергій Цехоцький прокоментував цю заяву hromadske. Він сказав, що Поліщук не служила у бригаді, а співпрацювала з нею як волонтерка.

У результаті головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відправив начальника Військової служби правопорядку з'ясувати обставини нещодавніх втрат особового складу бригади.

"Телеграф" дізнався, що відомо про командира 59-ї ОМПБр Шевчука Богдана Володимировича.