Донбасс в опасности: эксперт предупредил о новой тактике РФ, угрозе окружения важного города и последствиях

На Торецком направлении сложилась угрожающая ситуация

В последнее время в сводках Генштаба и новостях с фронта мелькает город Торецк — это единственная часть донецкой городской агломерации, которая еще находится под контролем Сил обороны Украины. Россияне буквально ровняют город с землей, а именитые западны СМИ, в частности Washington Post бьют тревогу о якобы возможности окружения ВСУ на этом направлении.

"Телеграф" пообщался на эту тему с военным обозревателем, экспертом по сектору обороны и безопасности, полковником СБУ в отставке Олегом Стариковым. Он объяснил, что сейчас происходит в Торецке и чем это может грозить Украине.

Торецк — важный город

Эксперт объяснил, что Торецк имеет тактическое значение, но в зависимости от того, куда пойдет вектор атаки россиян. Тут также следует отметить, что город сейчас является единственной частью донецкой городской агломерации, которая еще находится под контролем Сил обороны Украины.

Так Торецк выглядит на карте боевых действий (по состоянию на 30 июля 2024):

Новая "старая" тактика оккупантов

Стариков объяснил, что в настоящее время ВС РФ на всех линиях боевого сопротивления, начиная от Покровска, Торецка и так далее, воюет "не вглубь", как это делалось раньше, а пытается обойти нашу группировку войск.

"Это делается для того, чтобы вынудить наши войска отойти под угрозой окружения. Это как было в Авдеевке. Логика простая — во время ведения боевых действий разрезаются боевые порядки противника на две части, а затем на четыре. Или обходят их с флангов. Это они и пытаются делать. Это тактика идет еще с древних веков", — говорит он.

Опасная ситуация

По словам Старикова, на Торецком направлении сейчас просматриваются отдельные элементы тактического кризиса, которые пока не удается локализовать.

"То есть, мы не можем в отдельных элементах, на отдельных направлениях стабилизировать ситуацию", — говорит он.

В пример офицер в отставке приводит атаки РФ на в направлениях сел Северное, Южное и Зализное.

"Если наши войска их сдерживают, то они сразу отходят и заходят с другой стороны. А с учетом того, что у нас может быть не хватает каких-то сил и средств, то такая тактика выглядит грамотно", — отмечает Стариков.

Чем это грозит

Напомним, как писало издание The Washington Post, ссылаясь на слова украинских военнослужащих, на этом направлении якобы есть угроза окружения наших войск. А если враг захватит Торецк, Покровск и Константиновку, вся Донецкая область окажется в опасности.

"Они используют Нью-Йорк, чтобы окружить Торецк — и я думаю, что у них сейчас есть реальный шанс окружить его, это всего лишь вопрос ресурсов и времени", — сказал тогда один из солдат по имени Павел.

Олег Стариков, судя по его словам, согласен с угрозой окружения. По его мнению, есть основания предполагать, что оккупантам удастся "выровнять выступ", который есть на Торецком направлении.

"Это выровняет линию фронта и даст возможность врагу усилить свою группировку, за счет увеличения количества личного состава на метр линии боестолкновения. Например, условно, если линия фронта 100 километров, то после выравнивания, она станет 50 километров — то есть, возможность разместить на этом участке в два раза больше военнослужащих. Также таким образом оккупанты могут обезопасить себя от ударов с фланга".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе опровергают успехи россиян в Волчанске.