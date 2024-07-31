Есть три сценария: австрийский полковник спрогнозировал, как будет развиваться война РФ против Украины

Украина сильно зависит от союзников

Российское вторжение в Украину может в дальнейшем развиваться по трем сценариям. Среди них лишь один выглядит весьма реалистичным.

Об этом рассказал полковник службы генерального штаба Австрии и один из самых известных военных экспертов в своей стране по вопросам российской войны против Украины Маркус Райснер в интервью "Укринформу". По его словам, все будет зависеть от западной поддержки.

По его словам, у Украины есть ограниченные возможности обеспечить стойкие поставки в ВСУ за счет возможностей собственной промышленности, а потому зависит от Запада, как в военном, так и в гражданском планах.

Первым возможным сценарием мог бы стать возможный прорыв Украины, который приведет к краху российской группировки и возвращению к ситуации начала 1990-х годов. Однако Райснер честно признает, что из-за огромного давления россиян вероятность этого сценария крайне мала.

Согласно второму сценарию, происходит обратная ситуация и россияне прорываются и доходят вплоть до Львова. Вероятность этого сценария полковник тоже считает очень низкой, но "чуть выше, чем у первого". Это связано с тем, что у россиян тоже нет ресурсов на осуществление столь масштабного прорыва.

Что касается третьего сценария и наиболее реалистичного сценария, то он представляет собой заморозку конфликта.

"Другими словами, будет какое-то перемирие. Но это возможно только при условии, что обе стороны будут видеть в этом смысл. На данный момент мы пока не видим такой ситуации в ходе войны, когда обе стороны сочтут это целесообразным, хотя, по моему мнению, уже видны некоторые сигналы", — сказал он.

По его словам, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне должны присутствовать на следующем Саммите мира является началом зондирования возможностей для переговоров.

Как сообщалось ранее, россияне, вероятно, пытаются окружить Торецк на Донбассе. Это делается для того, чтобы вынудить украинские войска отойти под угрозой "котла".