Війна — день 889: окупанти рівняють міста із землею та влаштовують масштабні авіаудари

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують проводити активні наступальні дії в Донецькій області, а в мережі все частіше з'являється згадка про місто Торецьк, яке росіяни рівняють із землею. Крім того, у цьому районі росіяни намагаються обійти підрозділи ЗСУ з флангів і у разі успіху це матиме серйозні наслідки для всього фронту. Також росіяни активно тиснуть на напрямку Покровська, де їм залишаються лічені кілометри до того, щоб перерізати ключову дорогу, якою Україна постачає Костянтинівку та Часів Яр. Також ні на день не припиняються дронові удари по Україні, руйнівний ефект яких росіяни підкріплюють запусками балістичних та крилатих ракет.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 31 липня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Моніторингові групи зафіксували зліт до шести стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья". Якщо виліт бойовий, ракети можуть бути запущені в районі Енгельса близько 1:30-2:30 або в районі Каспійського моря близько 3:00-4:00.

Із ситуацією в Україні за 28 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 886: ситуація на фронті загострюється, а росіяни рівняють міста із землею

Про новини та події 29 липня ми розповідали тут: Війна — день 887: Україна вшановує річницю трагедії в Оленівці і б’є все глибше по Росії

Про те, що відбувалося 30 липня, читайте у трансляції: Війна — день 888: росіяни прискорюють поступ під Покровськом і готують масштабний обстріл