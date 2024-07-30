РФ може оточити ЗСУ на Донбасі? Експерт назвав тривожні наслідки для фронту

Це ускладнить ситуацію на даній ділянці фронту

Росіяни, ймовірно, намагаються оточити Торецьк на Донбасі. Це робиться для того, щоб змусити наші війська відійти під загрозою "котла". Якщо окупантам це вдасться зробити, то наслідки для фронту будуть серйозними.

Таку думку висловив експерт із сектору оборони та безпеки Олег Старіков у коментарі для матеріалу "Телеграфа": "Донбас у небезпеці: експерт попередив про нову тактику РФ, загрозу оточення важливого міста і наслідки".

На його думку, є підстави припускати, що окупантам вдасться вирівняти виступ, який є на Торецькому напрямку.

"Це вирівняє лінію фронту і дасть можливість ворогові посилити своє угруповання, за рахунок збільшення кількості особового складу на метр лінії боєзіткнення. Наприклад, умовно, якщо лінія фронту 100 кілометрів, то після вирівнювання, вона стане 50 кілометрів — тобто можливість розмістити на цій дільнці вдвічі більше військовослужбовців. Також таким чином окупанти можуть убезпечити себе від ударів із флангу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Генштабі спростовують успіхи росіян у Вовчанську.