РФ может окружить ВСУ на Донбассе? Эксперт назвал тревожные последствия для фронта

Это усложнит ситуацию на данном участке фронта

Россияне, вероятно, пытаются окружить Торецк на Донбассе. Это делается для того, чтобы вынудить наши войска отойти под угрозой "котла". Если оккупантам удастся это сделать, то последствия для фронта будут серьезными.

Такое мнение высказал эксперт по сектору обороны и безопасности Олег Стариков в комментарии для материала "Телеграфа": "Донбасс в опасности: эксперт предупредил о новой тактике РФ, угрозе окружения важного города и последствиях".

По его мнению, есть основания предполагать, что оккупантам удастся "выровнять выступ", который есть на Торецком направлении.

"Это выровняет линию фронта и даст возможность врагу усилить свою группировку, за счет увеличения количества личного состава на метр линии боестолкновения. Например, условно, если линия фронта 100 километров, то после выравнивания, она станет 50 километров — то есть, возможность разместить на этом участке в два раза больше военнослужащих. Также таким образом оккупанты могут обезопасить себя от ударов с фланга", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе опровергают успехи россиян в Волчанске.