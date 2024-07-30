Росія готує ракетний обстріл: атака буде комбінованою, — речник ВМС

Підводні човни знаходяться у Причорноморському регіоні

Росія може атакувати Україну комбінованою зброєю. Зараз у морі знаходяться три носії, які можуть нести загалом до 12 ракет.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ 24". Він додав, що літаки паралельно оснащуються крилатими ракетами.

"Ми постійно готуємося до чергового масового нападу, тим більше давно його вже не було. І так, якщо ми бачимо носії в морі, як правило, це може передувати комбінованій атаці, тому що самостійні атаки виключно за рахунок цих крилатих ракет зазвичай не наводять". до великого успіху", — зазначив Плетенчук.

Це всі підводні човни, що знаходяться у Причорноморському регіоні. В Азові їм не вистачає глибини.

"Тому, відповідно, так, вони можуть мати на борту всього до 12 ракет, і в принципі так, якщо десь паралельно є обладнання, така комбінована атака можлива. Тому в принципі, як і завжди, ігнорувати сигнали повітряної тривоги не слід", — додав речник ВМС ЗСУ.

Зазначимо, що це не перше повідомлення про майбутній масштабний авіаудар по Україні. Швидше за все, він буде націлений на транспортну інфраструктуру та енергетику.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни запустили групу ударних безпілотників. Частина впала на території Румунії.