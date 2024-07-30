"Дали можливість далі зростати": звільнений командир 80-ї ОДШБ отримає високу посаду

Офіцер продовжить брати участь у війні

Полковника Еміля Ішкулова після гучної історії з відставкою з посади командира 80-ї ОДШБ буде переведено на нову посаду. Швидше за все, він стане заступником начальника штабу десантно-штурмових військ.

Про це розповів нардеп, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Його слова наводить "Радіо Свобода".

"Це той випадок, коли хорошому офіцеру, реальному офіцеру, який виконував правильно бойові завдання і весь цей час служив вірою і правдою, дали можливість далі зростати. Погані офіцери, якщо вони є, їм не дають можливість... їх виводять у розпорядження і вони йдуть займатися своїми справами", — сказав Костенко.

Нардеп вважає гарною новиною підвищення командира бригади, оскільки він продовжуватиме брати участь у війні, а не буде виведений за штат.

Сам Ішкулов у своєму Facebook подякував своїм колишнім підлеглим за службу, а українцям за підтримку.

Варто зазначити, що видання "Бабель" вранці 30 липня повідомило, що 80-та бригада перебувала на відновленні, проте отримала наказ рухатись на певний напрямок. Повідомляється, що Ішкулов отримав завдання, яке він назвав нереалістичним через брак сил та людей.

Видання зазначає, що така реакція не сподобалася командуванню, за що командира бригади зняли з посади. Проте через громадський резонанс командуванню ДШВ довелося поширювати повідомлення про те, що Ішкулова не звільняють, а підвищують.

Як повідомлялося раніше, у ДШВ повідомили, що новим командиром бригади буде офіцер 80-ї ОДШБ. Але у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що командиром стане комбриг 82-ї бригади Павло Розлач.