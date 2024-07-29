Орденоносець родом з південних країв: що відомо про комбрига 80-тки, якого не хочуть віддавати побратими

Ішкулов має безліч нагород

Навколо командира 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова спалахнув скандал. У ЗМІ з’явилося повідомлення, що він виступив проти виконання завдання, яке було непорівнянне з силами бригади, і його нібито хочуть зняти з посади. Побратими воїна поспішили заступитися за свого командира та виступили проти такого рішення. У той же час командування ДШВ запевняє, що ситуація з кадровим рішенням щодо полковника Еміля Ішкулова супроводжується некоректним трактуванням і містить неточності, мовляв, Ішкулов буде призначений на вищу посаду.

"Телеграф" вирішив розповісти про те, що відомо про Еміля Ішкулова, якого так не хочуть віддавати його підлеглі. Він має великий послужний список.

Еміль Ішкулов

Полковник ЗСУ, командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади

Народився у Таджикистані, у п’ятирічному віці разом із батьками перебрався до міста Скадовськ Херсонської області.

У 2009 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка", спеціальність "бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів".

На початку 2014 року був командиром розвідувального взводу у 25-й повітрянодесантній бригаді. Його підрозділ направили на охорону Мелітопольського аеродрому.

14 березня 2014 року у складі підрозділу на техніці здійснив 480-кілометровий марш.

З 28 березня 2014 року брав участь в охороні та обороні державного кордону України поблизу Амвросіївки.

З 1 червня 2014 року особовий склад розвідувального взводу під керівництвом Ішкулова знищив понад 15 укріплених вогневих позицій противника та завдав вагомих втрат збройним формуванням противника в особовому складі та техніці.

Брав активну участь в обороні кургану Савур-Могила. З особовим складом розвідувального взводу виявив і знешкодив ворожу позицію в Шахтарську, чим забезпечив просування основних сил бригади до необхідного рубежу.

Російське вторгнення 2022 року зустрів в Авдіївці. Місто передали новій 110-й механізованій бригаді, після чого Еміля направили на Запорізький напрямок, де він прийняв під командування 5 батальйонно-тактичну групу 81-ї бригади.

Наприкінці 2022 року був призначений командиром 80-ї десантно-штурмової бригади.

Нагороди

Орден Богдана Хмельницького I ступеня (30 грудня 2023) — за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку;

Орден Богдана Хмельницького II ступеня (17 листопада 2022) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;

Орден Богдана Хмельницького III ступеня (14 серпня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

Орден "За мужність" III ступеня

Медаль "За військову службу Україні" (4 грудня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високий професіоналізм та з нагоди Дня Збройних Сил України

Цитати

"Якщо ми зараз складемо руки, наші діти добровільно-примусово воюватимуть у Європі"

"Українська армія зараз, це щось середнє між НАТО та радянською армією. Досвід у нас більше, ніж у країн НАТО, але сама організація роботи та забезпечення у нас ще кульгає".

"Сучасний хід війни вимагає розкручування твоїх технічних можливостей".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що парамедик Катерина "Пташка" Поліщук звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням перевірити дії командування 59-ї бригади.