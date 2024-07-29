Орденоносец родом с южных краев: что известно о комбриге 80-тки, которого не хотят отдавать побратимы

У Ишкулова имеется множество наград

Вокруг командира 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиля Ишкулова разгорелся скандал. В СМИ появилось сообщение, что он выступил против выполнения задачи, которая была несоизмерима с силами бригады, и его якобы хотят снять с должности. Побратимы воина поспешили заступиться за своего командира и выступили против такого решения. В это же время командование ДШВ уверяет, что ситуация с кадровым решением относительно полковника Эмиля Ишкулова сопровождается некорректной трактовкой и содержит неточности, дескать Ишкулов будет назначен на более высокую должность.

"Телеграф" решил рассказать о том, что известно об Эмиле Ишкулове, которого так не хотят отдавать его подчиненные. У него достаточно большой послужной список.

Эмиль Ишкулов

Полковник ВСУ, командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады

Родился в Таджикистане, в пятилетнем возрасте вместе с родителями перебрался в город Скадовск Херсонской области;

В 2009 году окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника", специальность "боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений".

В начале 2014 года был командиром разведывательного взвода в 25-й воздушно-десантной бригаде. Его подразделение направили на охрану Мелитопольского аэродрома.

14 марта 2014 года в составе подразделения на технике совершил 480-километровый марш.

С 28 марта 2014 года принимал участие в охране и обороне государственной границы Украины вблизи Амвросиевки

С 1 июня 2014 года личный состав разведывательного взвода под руководством Ишкулова уничтожил более 15 укрепленных огневых позиций противника и нанес весомые потери вооруженным формированием противника в личном составе и технике.

Активно участвовал в обороне кургана Савур-Могила. С личным составом разведывательного взвода обнаружил и обезвредил вражескую огневую позицию в Шахтерске, чем обеспечил продвижение основных сил бригады к необходимому рубежу.

Российское вторжение в 2022 году встретил в Авдеевке. Город передали новой 110-й механизированной бригаде, после чего Эмиля направили на Запорожское направление, где он принял под командование 5-ю батальонно-тактическую группу 81-й бригады.

В конце 2022 года был назначен командиром 80-й десантно-штурмовой бригады.

Награды

Орден Богдана Хмельницкого I степени (30 декабря 2023) — за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга;

Орден Богдана Хмельницкого II степени (17 ноября 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге;

Орден Богдана Хмельницкого III степени (14 августа 2014) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

Орден "За мужество" III степени

Медаль "За военную службу Украине" (4 декабря 2014 г.) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокий профессионализм и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Цитаты

"Если мы сейчас сложим руки, наши дети добровольно-принудительно будут воевать в Европе"

"Украинская армия сейчас, это что-то среднее между НАТО и советской армией. Опыт у нас больше, чем у стран НАТО, но вот сама организация работы и обеспечения у нас еще хромает".

"Современный ход войны требует раскрутки твоих технических возможностей".

Напомним, ранее мы писали о том, что парамедик Екатерина "Пташка" Полищук обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить действия командования 59-й бригады.