Есть ли жизнь после увольнения? Чем могут заниматься Залужный, Наев и Шаптала

Законом предусмотрено, что генералы переходят в распоряжение министра обороны

За две недели до второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину произошли большие кадровые изменения. Президент Владимир Зеленский уволил с должностей не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного , но и все командование Сил обороны.

"Телеграф" решил исследовать, чем занимаются бывшие топ-военные после кадровых перестановок. Какое будущее могут иметь экс-главком Валерий Залужный, бывший командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, экс-руководитель Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и еще дюжина боевых генералов?

Судьба предшественников

Вопрос о том, чем будет заниматься Валерий Залужный после отставки, — предмет оживленных дискуссий. Ведь он и так находился на самой высокой ступени военной карьеры, а о его предшественниках, время которых прошло, мало что слышно.

В общей сложности со времени провозглашения независимости Украины Вооруженные Силы имели пятнадцать главнокомандующих. И судьба бывших генералов сложилась по-разному. Одним, как Владимиру Замане, объявили подозрение в государственной измене за приказы, якобы ослабившие противовоздушную оборону страны. Другие стали общественными деятелями или наоборот исчезли из публичного пространства.

Среди главнокомандующих ВСУ, занимавших должность с начала войны с Россией в 2014 году, дольше всего продержался Виктор Муженко. Он руководил Вооруженными Силами почти пять лет. Однако в 2019 году Владимир Зеленский уволил его с военной службы и отправил в запас с формулировкой "проведение организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

Причина увольнения Руслана Хомчака, следующего главнокомандующего ВСУ, заключалась в "отсутствии взаимодействия" с тогдашним министром обороны Андреем Тараном.

Громкие слухи об отставке генерала Залужного, продолжавшиеся в течение трех месяцев, получили логическое завершение. И вот 8 февраля 2024 года президент Зеленский подписал соответствующий указ. На должность главнокомандующего был назначен генерал-полковник Александр Сырский, ранее возглавлявший Сухопутные войска.

Что дальше?

Как рассказал "Телеграфу" адвокат и глава Адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец , уволенные экс-руководители не сидят дома.

— Законом предусмотрено, что генералы переходят в распоряжение министра обороны Рустема Умерова. Их дальнейшая судьба зависит от обстоятельств. То есть они могут продолжить службу и выполнять задачи, поставленные Министерством обороны и Генеральным штабом. Или ждать окончательного увольнения по возрасту, — говорит адвокат.

По его словам, предельный возраст военного командования — 65 лет. Это регулируется статьей 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о предельном пребывании на военной службе для военнослужащих высшего офицерского состава, к которым относятся генералы. Так что фактически все уволенные должностные лица могут находиться в распоряжении министра обороны до 65 лет. А после этого уже заниматься преподавательской деятельностью или чем-нибудь другим.

Ростислав Кравец также прокомментировал ситуацию с Залужным и его якобы отказом от должности секретаря СНБО. Он отметил, что такая информация поступает только из СМИ, а сам Залужный публично это не комментировал.

— Могу сказать только одно: если появились такие слухи, очевидно, что господин Данилов также больше не входит в орбиту Зеленского. Что касается отказа Залужного от должности, то следует обратиться за комментарием непосредственно к нему, ведь официальных заявлений по этому поводу он не делал, — говорит адвокат.

Как делится юрист, полностью отпустить Залужного и других генералов возможно только двумя способами. К примеру, по состоянию здоровья. То есть Залужный может пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признает его непригодным к дальнейшей службе. Или по возрасту, однако у Залужного впереди еще 15 лет.

Также генералы могут уволиться по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

— Конечно, учитывая то, что Залужный проходит по контракту, там значительно сокращен перечень оснований для увольнения. Разве что воспитание ребенка с инвалидностью до 18 лет, необходимость постоянного ухода за больной женой или опека над недееспособным лицом, — говорит Кравец.

Во всяком случае бывшие топ-военные остаются в составе Вооруженных Сил Украины. И если они захотят, условно, чем-то руководить, это возможно только по назначению Генерального штаба или министра обороны.

— Сейчас они не сидят дома, а продолжают выполнять обязанности и ходить на военную службу. Они не сняты с пищевого и вещевого довольствия и должны получать заработную плату. Единственное — пока не понятно, где их используют, а где нет, — заключает адвокат Ростислав Кравец.

Смогут ли они сохранить влияние?

Как стало известно "Телеграфу" от источника в военном руководстве, если политическое руководство страны не заинтересовано в их дальнейшей службе, то может применить ряд механизмов для их увольнения из рядов Вооруженных Сил.

— Они просто исчезнут с горизонта. После таких увольнений эти люди, скорее всего, просто уволятся из рядов Вооруженных Сил Украины. Все они уйдут на пенсию. И эта "лазейка" — ВВК, — считает собеседник издания.

Только после окончательного увольнения из армии экс-руководителей ВСУ будет ждать жизнь на пенсии, где они могут заниматься преподавательской деятельностью или чем-либо другим.

А пока бывших руководителей могут просто отправить в запас. В таких условиях их могут в любой момент снова призвать и назначить на командные должности вроде командира бригады или дивизии или поставить во главе какого-либо связанного с обороной государственного органа.

Также под них могут создать временную гражданскую или военную должность для того, чтобы они не сидели без дела. Наконец, им доступен переход в большинство структур сектора безопасности и обороны, таких как Государственная пограничная служба, Министерство внутренних дел или Национальная гвардия.