Узнал о своем увольнении со СМИ: Наев о смещении с должности командующего Объединенными силами

Генерал-лейтенант обратился к украинцам

Сергей Наев узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины со СМИ. Он занимал этот пост с марта 2020 года.

Об этом Наев написал в Telegram. Он подчеркнул, что времена, проведенные на должности командующего Объединенными силами, были сложными.

"Один из самых трудных периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь. Украина сохранила свою свободу и государственность. В этом есть заслуга каждого из нас. Но работа не закончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано. Уверен, это нам по силам. Украинцы умеют творить чудеса, поэтому верю в каждого из вас. Мечтаю о нашей победе и знаю, что этот день наступит", — отметил Наев

Он поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку.

"Склоняю голову перед мужеством и отвагой наших защитников и защитниц, которые с оружием в руках ежедневно защищают нашу страну от коварного агрессора. Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечное им уважение и память. Сердечно благодарю всех украинцев за патриотизм и значительную помощь нашему войску. Ваша несокрушимая вера в Вооруженные силы Украины придает сил и вдохновения на дальнейшую борьбу с противником. Двигаемся дальше! Слава Украине", – написал Наев.

Напомним, глава государства назначил командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский.