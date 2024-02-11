Дізнався про своє звільнення зі ЗМІ: Наєв про зняття з посади командувача Об'єднаних сил

Генерал-лейтенант звернувся до українців

Сергій Наєв дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України зі ЗМІ. Він обіймав цю посаду з березня 2020 року.

Про це Наєв написав у Telegram. Він підкреслив, що часи, проведені на посаді командувача Об'єднаних сил, були складними.

"Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Україна зберегла свою свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране. Впевнений, це нам під силу. Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас. Мрію про нашу перемогу і знаю, що цей день настане", — зазначив Наєв

Він подякував всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку.

"Схиляю голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора. Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять. Сердечно дякую усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Ваша незламна віра в Збройні сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником. Рухаємось далі! Слава Україні", — написав Наєв.

Нагадаємо, глава держави призначив командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.