Генералы уходят? Какие последствия для ВСУ будет иметь увольнение Залужного и Шапталы

Президент решил "перезагрузить" военное руководство страны

После анонсирования президентом Владимиром Зеленским масштабных кадровых изменений в политическом и военном руководстве Украины и неоднозначных сообщений Валерия Залужного, сомнений в том, что главнокомандующего ВСУ и его коллегу — начальника Генштаба Сергея Шапталу все же уволят, почти не осталось.

Кем заменят генералов на ключевых должностях, пока неизвестно. Впрочем, уже сейчас становится очевидно, что бесследно такие изменения не пройдут. К чему могут привести кадровые перестановки в командовании в разгар войны, "Телеграф" спрашивал у военных экспертов и специалистов в сфере обороны.

Исторические параллели

Прежде всего стоит отметить, что Владимир Зеленский — не первый глава государства, который решился сменить главнокомандующего во время сложной фазы полномасштабной войны.

Так, в Первую мировую французский премьер-министр Аристид Бриан уволил с аналогичной должности генералиссимуса Жозефа Жоффра (известного командованием успешной для Франции битвы на Марне) из-за перехода войны в затяжную позиционную фазу и несколько неудачных операций 1916-го.

На его место был назначен сторонник агрессивной наступательной тактики молодой генерал Роберт Жорж Нивель. Автор плана разгрома германских войск и победы Франции за 48 часов настаивал на массированном ударе по германской линии обороны и охотно делился со всеми деталями этого плана.

В результате в апреле 1917 года французская армия начала т.н. "наступление Нивеля". Из-за того, что немцы подготовились к удару, реализовать план не удалось. Потери французов составили 187 тысяч человек. После этого в армии начались массовые мятежи, а уже через месяц Нивеля перевели на службу в Северную Африку, где он оставался вплоть до отставки.

Законное решение с сомнительными мотивами

Слухи о конфликте Зеленского с Залужным появились около года назад. А в ноябре 2023 года реакция президента на слова генерала о тупике в войне подтвердила напряжение между политическим и военным руководством страны.

По некоторым данным, последней каплей в этом противостоянии стали противоречия в подходе к мобилизационной кампании. Якобы Залужный настаивал на увеличении личного состава на 500 тыс. человек, на что Зеленский ответил отказом из-за нехватки средств на обеспечение такого количества солдат.

И пока военные говорят о вынужденном переходе к активной обороне, в Офисе президента считают, что ВСУ должны активно атаковать сразу по нескольким направлениям. Вероятно, именно разногласия во взглядах на дальнейший формат боевых действий и необходимые для этого ресурсы стали причиной конфликта в высших кругах.

По словам эксперта в области обороны и безопасности, военного аналитика Олега Старикова, первое, что следует понимать как сторонникам решения о перезагрузке командования ВСУ, так и его противникам, является то, что в данном случае политическое руководство страны действует в рамках своего законного права.

"Президент может это делать. Более того, он обязан контролировать данный вопрос и принимать сложные решения. Если военное руководство выйдет из-под контроля политического, мы получим расправы над уклонистами и простреленные колени за неисполнение приказов.

Другое дело, что у такой "перезагрузки" должна быть четкая цель. В чем она состоит? Сменить стратегию с обороны на наступление? А у нас есть для этого ресурсы? Люди, техника, новый опытный главнокомандующий, который в считанные дни разберется с ситуацией на всех флангах и предложит эффективный план? Есть сомнения", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В мирное время смена высшего военного руководства страны могла бы произойти почти незаметно для общества, а большинство украинцев вряд ли бы интересовали мотивы такого решения власти. Совсем другая ситуация сложилась сейчас.

По словам экс-сотрудника СБУ, военного эксперта Ивана Ступака, если к самому факту увольнения Залужного можно относиться по-разному, то форма, в которой это происходит, однозначно играет не в пользу Владимира Зеленского.

"Главнокомандующий ВСУ имеет огромный авторитет и уважение в обществе. Ему доверяют и с ним считаются генералы стран блока НАТО. Увольнение такого человека необходимо проводить через грамотную коммуникацию. Президент должен провести брифинг, на котором четко и понятно объяснил бы свое решение об увольнении и убедительно аргументировал назначение на это место нового человека. В таком случае на 60-70% эта проблема была бы нивелирована. У нас же не обсуждают причины и аргументы, альтернативные варианты и дальнейшие действия. Мы спорим о том "снимут или не снимут". Это неправильно", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Командовать и управлять боем – разные вещи

После появления первых слухов о возможном увольнении Валерия Залужного и его команды (в частности, начальника Генштаба Сергея Шапталы), главным вопросом стало то, кем планируют заменить генералов.

Среди наиболее обсуждаемых вариантов – глава ГУР МО Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По словам Ивана Ступака, в украинской армии можно найти достойного преемника для действующего командования. Впрочем, не исключено, что при отборе политики обратят внимание не столько на уровень образования, боевой опыт и готовность взять на себя ответственность, сколько на другие качества.

"Похоже, сейчас на эту должность ищут скорее политически целесообразного кандидата. Правильнее было бы зарыть топор политической войны до нашей победы. У каждого есть люди, с которыми приходится работать, несмотря на личную неприязнь. Если этот человек приносит максимальную пользу общему делу, иногда следует перемолчать и перетерпеть.

Когда дело будет сделано, пожалуйста, сводите счета и ссорьтесь вволю. Тем более что альтернативы Залужному нет. По крайней мере, официально мы не слышали о кандидате, которого продвигал бы президент. То есть, это увольнение ради увольнения? А дальше что?", — говорит эксперт.

С тем, что найти главнокомандующему достойную замену будет сложно, соглашается и Олег Стариков. Особенно это касается кандидатов из спецорганов, ведь по типу мышления и профессиональным навыкам они кардинально отличаются от боевых командиров, имеющих опыт ведения войны.

По словам эксперта, даже начальник штаба мыслит другими категориями, чем командир, не говоря уже о разведчиках, например. Целесообразной в данном случае была бы замена действующего руководства на их первых заместителей, ведь они максимально приближены к выполнению предстоящих задач.

"Когда я вижу, как министры смотрят в карты, хочется спросить: что ты там хочешь найти? Это просто смешно. Они не имеют представления о реальной войне. Сила Залужного в том, что он передал инициативу на тактический уровень. У того же Сырского другой козырь: он командует боем.

Командовать боем и управлять им – это две разные вещи. Командовать – это уровень командирского взвода, управлять – командира роты. Почему у россиян столько погибших полковников? Потому что они на месте командуют боем. А у нас капитаны управляют с планшетом в руках", — говорит Олег Стариков.

По мнению эксперта, одной из ошибок Владимира Зеленского является то, что он не считается с военным опытом и знаниями военной науки людей, возглавляющих армию. По словам военного аналитика, ставя задачи перед командованием, президент должен быть готов к получению перечня необходимых средств для выполнения этих задач.

Так, для выхода ВСУ на границы Украины 1991 года нужно одно количество мобилизованных, вооружения и времени, а для выхода на границы 2024-го совсем другое. Вопрос только в том, готова ли власть обеспечить армию всем необходимым или способна ли она идти на компромиссы и менять свои запросы.

"Предоставить условия для воплощения этих планов сейчас власти объективно не могут, как и отказаться от своих громких деклараций, ведь это будет означать потерю политических рейтингов. Поэтому вместо изменения подхода, меняют генералов. А все почему? Потому что, прежде чем что-то обещать, следует советоваться с людьми, которые посвятили военному делу всю жизнь, а не с "самураями" из своего окружения, которые даже в армии не служили", — говорит Олег Стариков.

Последствий избежать не удастся

Среди возможных негативных последствий кадровых изменений в командовании ВСУ военные аналитики называют два аспекта: сложность интеграции новой команды в существующую систему и деморализующее влияние потери главнокомандующего для личного состава.

По словам военного эксперта Олега Жданова, в желании громких побед и лояльности силового блока к себе власти подвергают армию серьезным рискам, ведь увольнение всей вертикали управления предполагает замену людей, ответственных сразу за все направления: планирование, организацию и ведение боевых действий.

"Во-первых, административная составляющая будет иметь мгновенное влияние на ход событий на фронте. Это неизбежно. Во-вторых, это удар по моральному состоянию войска и это огромный риск сегодня. Спрогнозировать, какие последствия это будет иметь, очень тяжело", — говорит аналитик. комментарии "Телеграфу".

Доверие военнослужащих на местах к командованию и готовность выполнять его приказы, несмотря ни на что — залог слаженности Вооруженных сил и порядка в армии, говорит Олег Стариков.

Авторитет у личного состава зарабатывается годами службы и реальным участием в боевых действиях. Если выяснится, что новые генералы строили карьеру, сидя в кабинетах, подчиняться им боевые командиры не станут. Такая ситуация в разгар полномасштабной войны крайне опасна.

"И не следует забывать о влиянии российских ИПСО на эту историю, которые будут продолжаться и дальше. Гарантирую вам: в день увольнения Залужного в Кремле откроют шампанское, а некоторые даже медали за это получат. Внесение раздора между нашим политическим и военным руководством — одна из ключевых задач спецслужб РФ. Можно констатировать, что — с их участием или без него — это удалось", — говорит эксперт.

О возможности активизации российской агентуры говорит и Иван Ступак. По словам эксперта в сфере нацбезопасности, уже в ближайшее время можно ожидать нашествия российских ботов на украинских страницах в соцсетях. Фейковые аккаунты будут раскачивать общество, имитируя одобрение освобождения Залужного с одной стороны и обвиняя власть в "измене" с другой.

Признавая конституционное право верховного главнокомандующего менять подчиненных по своему усмотрению, остается надеяться только на то, что события столетней давности во французской армии будут служить украинским властям примером того, как действовать не следует, а желание привести страну к победе — перевесит личные политические амбиции.