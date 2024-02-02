"Все были удивлены": Данилов высказался о технологическом перевооружении, на котором настаивает Залужный

Украинские производители оружия готовы ускорить его выпуск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о необходимости технологического перевооружения армии. Отечественные производители вооружения уже разрабатывают такие образцы, которые приятно впечатляют.

Алексей Данилов рассказал, что некоторые экземпляры нового вооружения были представлены на закрытом совещании, которое состоялось 1 февраля. В эфире "Украинского радио" он назвал эти образцы впечатляющими.

Міноборони з правоохоронцями провели незаплановані перевірки ТЦК та СП

"Все были приятно удивлены технологическими новинками, которые предлагали наши производители", — сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что среди них были не только обычные дроны. Производители показали образцы подводных и надводных беспилотников, а также предоставили роботизированные системы. Уже скоро украинская армия сможет ими воспользоваться. Все государственные предприятия будут делать все возможное, чтобы как можно скорее укрепить ВСУ новым оружием.

Напомним, что накануне Главнокомандующий ВСУ опубликовал новую статью в CNN, в которой рассказал о важности технологического перевооружения. В колонке он указал необходимость разработки новой философии войны. Много внимания он уделил созданию высокоэффективного оружия и планах на 2024 год.

Ранее "Телеграф" писал, как менялись задачи войны, исходя из статей Валерия Залужного. В новой он сосредоточился на избавлении от стереотипного мышления.

Также ранее "Телеграф" информировал о заявлении Данилова насчет увольнения Залужного. Он поставил точку в этом вопросе.