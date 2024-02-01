Украинские воины уничтожили дронами российский танк и БМП: эффектное видео

От двух единиц бронетехники ничего не осталось

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов и очередной их "добычей" стали вражеский танк и боевая машина пехоты. По ним были нанесены точные удары дронами.

Об этом в своем Telegram-канале написал популярный украинский блогер Сергей Стерненко. Он также показал эффектное видео работы дрона по технике врага.

Отмечается, что с помощью беспилотных летательных аппаратов военным удалось остановить наступление захватчиков вблизи Марьинки. От военной техники противника буквально не осталось ничего.

"Уничтожены российский танк и БМП! Айвенго и друзья 46 ОАэмбр дронами остановили враждебное наступление близ Марьинки. От двух единиц бронетехники ничего не осталось", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как дрон летит точно по технике. После этого танк и БМП захватчиков загорелись.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2024 года Украина установила новый рекорд по уничтожению техники российских оккупантов. Такое количество техники данного функционала враг еще не терял с начала полномасштабной войны.