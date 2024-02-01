Українські воїни знищили дронами російський танк та БМП: ефектне відео

Від двох одиниць бронетехніки нічого не лишилося

Українські військові продовжують знищувати техніку російських окупантів і черговим їх "здобиччю" стали ворожий танк та бойова машина піхоти. По ним було завдано точних ударів дронами.

Про це у своєму Telegram-каналі написав популярний український блогер Сергій Стерненко. Він також показав ефектне відео роботи дрону з техніки ворога.

Зазначається, що за допомогою безпілотних літальних апаратів військовим вдалося зупинити загарбників поблизу Мар’їнки. Від військової техніки супротивника буквально не залишилося нічого.

"Знищено російський танк і БМП! Айвенго та друзі 46 ОАембр дронами зупинили ворожий наступ поблизу Мар’їнки. Від двох одиниць бронетехніки нічого не залишилося", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як дрон летить точно технікою. Після цього танк і БМП загарбників спалахнули.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2024 року Україна встановила новий рекорд зі знищення техніки російських окупантів. Такої кількості техніки даного функціоналу ворог ще втрачав від початку повномасштабної війни.