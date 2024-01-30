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Украина поставила новый рекорд по уничтожению российской техники: подробности

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
ВСУ продолжают сдерживать врага на фронте Новость обновлена 30 января 2024, 20:33
ВСУ продолжают сдерживать врага на фронте. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Всего в Украине уничтожено почти 1,5 тысячи специальной военной техники РФ

В январе 2024 был установлен абсолютный рекорд по количеству уничтоженной российской спецтехники в Украине. За все время полномасштабного вторжения армия РФ не теряла такое количество техники данного функционала.

Об этом свидетельствует статистика на сайте "Минфин". Оккупанты лишились 171 единицу специальной техники, не считая танков, РСЗО и другой техники.

В конце 2023 года враг потерял в боях с Силами обороны Украины 140 единиц специальной техники. А наименьшие потери спецтехники были зафиксированы в ноябре 2022 года (9 единиц) и в апреле 2022 года (8 единиц).

На графике видно, что потери россиян начали увеличиваться весной-летом 2023 года. Именно в этот период ВСУ пошли в контрнаступление по всей линии фронта.

Всего с начала полномасштабного вторжения потери в спецтехнике россиян составили 1443 единицы, а именно:

  • март 2022 — 14 единиц;
  • май 2022 — 17 единиц;
  • июнь 2022 — 12 единиц;
  • июль 2022 — 21 единица;
  • август 2022 — 22 единицы;
  • сентябрь 2022 — 27 единиц;
  • октябрь 2022 — 23 единицы;
  • декабрь 2022 — 18 единиц;
  • январь 2023 — 19 единиц;
  • февраль 2023 — 30 единиц;
  • март 2023 — 66 единиц;
  • апрель 2023 — 63 единицы;
  • май 2023 — 99 единиц;
  • июнь 2023 — 122 единицы;
  • июль 2023 — 138 единиц;
  • август 2023 — 113 единиц;
  • сентябрь 2023 — 102 единицы;
  • октябрь 2023 — 86 единиц;
  • ноябрь 2023 — 118 единиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне несут колоссальные потери в боях за Авдеевку. Разница между потерями с украинской и российской стороны больше, чем в 12 раз.

Теги:
#Потери #Армия РФ #Война в Украине