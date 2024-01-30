Украина поставила новый рекорд по уничтожению российской техники: подробности

Всего в Украине уничтожено почти 1,5 тысячи специальной военной техники РФ

В январе 2024 был установлен абсолютный рекорд по количеству уничтоженной российской спецтехники в Украине. За все время полномасштабного вторжения армия РФ не теряла такое количество техники данного функционала.

Об этом свидетельствует статистика на сайте "Минфин". Оккупанты лишились 171 единицу специальной техники, не считая танков, РСЗО и другой техники.

В конце 2023 года враг потерял в боях с Силами обороны Украины 140 единиц специальной техники. А наименьшие потери спецтехники были зафиксированы в ноябре 2022 года (9 единиц) и в апреле 2022 года (8 единиц).

На графике видно, что потери россиян начали увеличиваться весной-летом 2023 года. Именно в этот период ВСУ пошли в контрнаступление по всей линии фронта.

Всего с начала полномасштабного вторжения потери в спецтехнике россиян составили 1443 единицы, а именно:

март 2022 — 14 единиц;

май 2022 — 17 единиц;

июнь 2022 — 12 единиц;

июль 2022 — 21 единица;

август 2022 — 22 единицы;

сентябрь 2022 — 27 единиц;

октябрь 2022 — 23 единицы;

декабрь 2022 — 18 единиц;

январь 2023 — 19 единиц;

февраль 2023 — 30 единиц;

март 2023 — 66 единиц;

апрель 2023 — 63 единицы;

май 2023 — 99 единиц;

июнь 2023 — 122 единицы;

июль 2023 — 138 единиц;

август 2023 — 113 единиц;

сентябрь 2023 — 102 единицы;

октябрь 2023 — 86 единиц;

ноябрь 2023 — 118 единиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне несут колоссальные потери в боях за Авдеевку. Разница между потерями с украинской и российской стороны больше, чем в 12 раз.