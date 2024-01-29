"Прекращение огня c РФ" и "передача территорий": в Киберполиции предупреждают о массовой рассылке нового ИПСО россиян

Враг пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны

Российские оккупанты продолжают атаковать украинцев не только ракетными ударами, но и своими информационно-психологическими операциями (ИПСО). О новой атаке предупредили Центр противодействия дезинформации и Киберполиция.

В ЦПИ отметили, что на электронные ящики украинцев начали поступать сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них речь идет о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий".

"На самом деле распространяемые сообщения — фейк российской ИПСО, которая имеет целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства", — говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации и Киберполиция напомнили украинцам, как нужно защититься от российских ИПСО. Так, гражданам советуют не переходить по сомнительным гиперссылкам, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс.

"Никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах. Загружайте программы и приложения только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. Вовремя обновляйте операционную систему. Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов", — говорится в сообщении.

Напомним, представитель Головоногого управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что украинской разведке известно, кто причастен к дезинформационной кампании, которая готовится на Западе против высшего военно-политического руководства Украины, в том числе против президента Владимира Зеленского и главкома Валерия Залужного. ГУР имеет список этих средств массовой информации.