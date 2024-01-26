"Для России это катастрофа": эксперт рассказал, зачем Кремль вбрасывает информацию о переговорах

Эксперт считает, что новые заявления Кремля — это ИПСО

Все заявления и публикации в СМИ о том, что Россия якобы готова к миру с Украиной, преследуют одну цель — не дать Западу стать на военные рельсы. Если европейские страны решатся на этот шаг, то обеспечат оружием не только себя, но и Украину.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт по международной политике Петр Олещук. По его словам, в таком случае Россия точно не выиграет соревнование ресурсов.

"Смысл этих публикаций — не дать Западу сделать то, чего очень боится Россия. Сейчас Запад стоит на развилке. Ему необходимо определиться, каким путем идти дальше. Судя по многочисленным заявлениям представителей стран НАТО об угрозе российской агрессии непосредственно против них, приходит время определяться – переводить свои экономики на военные рельсы или нет. Если такой перевод (пусть даже частично) состоится, то Запад снабдит оружием и себя, и Украину. И тогда в этом соревновании ресурсов у России нет никаких шансов", — говорит Олещук.

Он добавил, что, судя по официальным заявлениям в последнее время, перевод экономик стран ЕС на военные рельсы рассматривается вполне серьезно. Путин этого сильно опасается, поэтому изменил свое мнение и уже не против вступления Украины в НАТО, а также завершения войны.

"Для РФ это – катастрофа. Поэтому ее власти начинают обещать что угодно. Мол, нет смысла Западу тратить деньги на увеличение мощностей ВПК. Давайте лучше договоримся за счет Украины. Никто на вас не нападет, никто не будет трогать Украину после заключения каких-либо соглашений. Только не переводить экономику на военные рельсы! Отсюда все эти ИПСО", — говорит Петр Олещук.

Эксперт подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной и все территории будут деоккупированы, несмотря на предложения Путина.

Подробнее о том, что могут значить сигналы Путина о мире с Украиной, читайте в нашем материале: "Путин готов к переговорам по Украине в НАТО? О чем говорят его сигналы и как на них реагировать"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в МИД РФ снова заговорили о переговорах с Украиной. Глава ведомства Сергей Лавров озвучил условия, на которых Кремль готов прекратить войну.