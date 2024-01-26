Путин шлет США сигнал о переговорах по Украине? В Кремле отреагировали на статью Bloomberg

В России подтвердили готовность к переговорам, но только на условиях Кремля

Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к переговорам о прекращении вторжения в Украину. У Путина даже готовы обсуждать будущие меры безопасности для Киева.

Об этом пишет Bloomberg. Там ссылаются на два источника, близких к Кремлю.

В материале говорится, что российские власти передали эти "сигналы" высокопоставленным американским чиновникам в декабре 2023 года через посредника.

Источники Bloomberg утверждают, что президент РФ Владимир Путин может отказаться от требований о том, чтобы Украина сохранила нейтральный статус и не вступала в НАТО. В обмен Кремль будет настаивать на том, чтобы Киев признал российский контроль над ныне оккупированными территориями.

При этом представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что ее ведомству неизвестно об изменении в позиции РФ, о которых пишет Bloomberg.

"Украина будет сама решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как", — сказала она.

Статью Bloomberg мгновенно прокомментировал и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам. Но только на условиях РФ.

"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", — заявил спикер президента РФ Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В Bloomberg отметили, что американские чиновники все еще не видят признаков того, что в Кремле серьезно настроен прекратить боевые действия. В США скептически отнеслись к сообщениям о сигналах России, пишет агентство.

Ранее "Телеграф" писал, что в Давосе призвали Украину закончить войну, даже назвали способ.