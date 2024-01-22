У Путина снова вспомнили о мирных переговорах: Лавров озвучил "но"

Вспомнил и о "Формуле мира", и о "руке Запада"…

В России готовы к переговорам, но не на тех условиях, которые диктует Украина. В частности, в Кремле считают, что переговоры должны быть сосредоточены на договоренности по "защите" Украины, но не на сохранении нынешней власти при должностях.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН. Об этом пишут росСМИ.

"Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и потакать их фантазиям. А о преодолении разрушительного наследия, долгого десятилетнего насилия над государством и его гражданами", — заявил Лавров.

Более того, "Формулу мира" действующего президента Украины Владимир Зеленского он назвал "путем в никуда".

"Формула мира Зеленского – путь в никуда, чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше", – Лавров продолжает гнуть линию Кремля.

К тому же российский чиновник считает, что помощь, которую Украина получает от западных партнеров, "очевидно усложняет поиск мирного выхода из кризиса".

Лавров призвал прислушаться к позиции РФ сейчас "пока есть время".

Что еще наговорил Лавров

Среди других заявлений кремлевского министра прозвучали следующие:

Если Украина перестанет воевать сегодня, сотням тысяч граждан не придется погибать за западные геополитические интересы.

Помощь США Киеву сродни прибыльному бизнес-проекту, яркий пример – получение структурами Сороса черноземных почв для захоронения отходов.

Киев перепродает часть оружия по западным поставкам на черном рынке, вряд ли на Западе этого не знают.

Ранее "Телеграф" писал, что Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию в Украине. Но для того, чтобы состоялись переговоры, необходима готовность РФ и ее положительные намерения по этому вопросу.